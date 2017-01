Pomoce naukowe dla pedagogów i dyrektorów

(2011-04-16 23:35:00) Od tego roku szkolnego 2010/2011 wszystkie gimnazja zobowiązane są do realizacji projektu edukacyjnego. Wiąże się to z nowymi wymogami Ministerstwa Edukacji. Projekt edukacyjny ma w założeniu nauczyć uczniów pracy zespołowej, ale zadania uczeń może wykonywać indywidualnie.więcej Sukcesy polskich młodych matematyków

(2006-09-06 08:06:32, AF, mat. ZIBI)

Polska reprezentacja osiągnęła doskonały wynik na XX Międzynarodowych Mistrzostwach w Grach Matematycznych i Logicznych w Paryżu – Polacy przywieźli ze sobą cztery złote, cztery srebrne i dwa brązowe medale. Finał odbył się 25 i 26 sierpnia. więcej » Forum Edukacyjne „Nowe przestrzenie edukacji”

(2006-09-01 09:10:57, PFDiM)

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza wszystkich zainteresowanych na XI Forum Edukacyjne, które odbędzie się w sobotę 7 października br. w godz. 10:00-18:00 w liceum im. S. Staszica w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 37a. Forum jest corocznym miejscem spotkań nauczycieli, wychowawców, pedagogów, rodziców, młodzieży, instruktorów domów kultury, organizacji pozarządowych, pracowników samorządów, którzy dyskutują o jakości edukacji formalnej i nieformalnej. więcej » Akademia Przedsiębiorczości w gimnazjach

(2006-08-29 18:39:15, Fundacja MSP Komandor)

Tylko do 8 września można zgłaszać gimnazja do ogólnopolskiego programu edukacyjnego, ukierunkowanego na rozwój zdolności przedsiębiorczych. Pakiet Wrześniowy – Akademia Przedsiębiorczości, jest bezpłatnym, rocznym program, polecanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. więcej » Trwa nabór do ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla gimnazjów

(2006-07-05 13:09:44, Fundacja MSP Komandor)

Wraz z końcem roku szkolnego rozpoczął się nabór gimnazjów do kolejnego, rocznego programu edukacyjnego, który propaguje wiedzę o przedsiębiorczości oraz uczy motywacji gospodarczej. Nad programem Pakiet Wrześniowy, którego pomysłodawcą i twórcą jest Fundacja Komandor, swój patronat honorowy objęły Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Gospodarki. więcej » Wyniki naboru przez SMS

(2006-06-28 08:05:34, AF)

Tak jak w poprzednim roku możliwe jest otrzymanie wyników przydziału poprzez SMS. Poniżej przedstawiamy instrukcję: więcej » + więcej



Państwowe uczelnie ograniczają biednej młodzieży dostęp do nauki

(2006-04-20 21:55:16, gazeta.pl, AF)

NIK zarzuca uczelniom, że ograniczają liczbę miejsc na bezpłatnych studiach, a mnożą indeksy na płatnych kierunkach. I że bezprawnie zawyżają opłaty za naukę więcej » Rekrutacja na studia - "twarde" przedmioty?

(2006-03-03 23:33:51, onet.pl, AF)

Rektorzy uniwersytetów skupionych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) chcą stworzenia listy tak zwanych "twardych" przedmiotów, uwzględnianych przy obliczaniu średniej oceny z matury, a będącej podstawą do rekrutacji na uczelnie. więcej » Wyniki egzaminu na aplikację adwokacką

(2005-12-12 17:02:07, onet.pl)

Około 80 proc. kandydatów zdało egzamin na aplikację adwokacką - powiedział prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA) Stanisław Rymar. więcej » Jak studiować za granicą - prezentacja w Szkole Głównej Handlowej

(2005-11-15 16:36:26, gazeta.pl)

O tym, jak Sokrates działa, studiuje, wyjeżdża, bawi się i bankietuje, opowiedzą dziś w SGH uczestnicy tego międzynarodowego programu stypendialnego. Nie bez kozery tylko jedna z części Dni Sokratesa jest związana z nauką więcej » Walka o inżyniera

(2005-11-14 21:08:49, www.rp.pl)

Politechnikom ubyło najwięcej studentów spośród wszystkich uczelni publicznych. W tym roku przyjęły o 4,5 tysiąca osób mniej niż przed rokiem. więcej » + więcej